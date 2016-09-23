НФ требует от правительства дать политическую оценку торможению конфискации активов Януковича (видео)

Она напомнила, что правительство Арсения Яценюка арестовало $1,5 млрд бывшего президента Виктора Януковича на счетах «Ощадбанка», однако, они до сих пор не конфискованы в доход государства, отмечает пресс-служба НФ.

«Эти средства, очевидно, получены коррупционным путем, и эти средства, очевидно, не доказаны никакими декларациями Януковича и его семьи. Это достаточно серьезные средства - около 40 млрд грн, которые наша фракция предлагает очень четко и конкретно передать в Государственный бюджет Украины, чтобы правительство могло прозрачно распределить их на нужды армии и на социальные расходы», - подчеркнула она.

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«Но сегодня мы не видим ни особых усилий правительства, извините, ни особых усилий этого зала по поводу того, чтобы украденные Януковичем деньги смогли наконец работать на украинскую армию и украинский народ. Вместо этого мы слышим о каких-то коррупциогенных рисках, будто эти средства кто-то собирается украсть и что-то тому подобное», - возмутилась заместитель руководителя фракции.

В связи с этим Сюмар обратилась к премьер-министру с просьбой дать ответ на вопрос, видит ли он какие-то коррупционной риски и какие-то именно в законопроекте о спецконфискации, включение которого в повестку дня было вчера провалено народными депутатами.

«Нужны ли украинскому правительству и украинскому народу эти средства? И дайте политическую оценку, почему Верховная Рада Украины сегодня тормозит этот вопрос? Там есть коррупционные риски? Тогда очень четко укажите на них. Или это же все же лоббизм интересов Януковича с тем, чтобы эти деньги вернуть его семье?», - подчеркнула народный депутат.

Отвечая на поставленные вопросы, Гройсман заверил, что «правительство абсолютно четко выразило свою позицию, проголосовав и внеся во вторник (20 сентября – ред.) проект закона о спецконфискации в стены украинского парламента».

«Я обращаюсь в очередной раз к украинскому парламенту с тем, чтобы этот закон был внесен в повестку дня и был проголосован для того, чтобы средства, которые были украдены у украинского народа, были возвращены в национальный бюджет», - обратился он к парламентариям.

Более того, как отметил Гройсман, «правительство в любом случае не может единолично распоряжаться этими средствами». Он отметил, что эти средства будут зачислены на счета государства, а далее украинский парламент примет решение о приоритетах их использования.

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«Правительство высказывало свои позиции, что и вопросы развития национальной экономики, и безопасность, и оборона, и социальные стандарты входят в приоритет использования этих ресурсов, которые принадлежат украинскому народу. Поэтому я считаю, что коррупционные риски как раз там, где говорят о том, чтобы не принимать этот закон», - отметил Гройсман.

«Нам надо вернуть эти ресурсы! Сделать это в законодательный способ в соответствии с практикой европейских стран. И я не вижу никаких нарушений в том, что мы внесли этот проект закона. Я просил бы в очередной раз народных депутатов Украины: соберитесь, проведите рабочие совещания, найдите те компромиссные вещи, которые позволят восстановить справедливость. Я считаю, что это задача – приоритет №1! Я очень просил бы всех над этим вопросом поработать для того, чтобы на следующей пленарной неделе – во вторник или четверг – проголосовать за этот закон и дать возможность правоохранительной системе восстановить справедливость по отношению к украинскому народу. Правительство поддерживало и будет поддерживать этот вопрос!», - резюмировал премьер-министр.