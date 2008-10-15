БЮТ уже решил, чем Рада должна заняться на будущей неделе

Заместитель Председателя Верховной Рады, один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО убежден, что парламент должен рассмотреть «антикризисные» законопроекты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

По убеждению заместителя Председателя ВР, парламент во вторник, 21 октября, должен начать свою работу с рассмотрения «антикризисных» законопроектов, которые бы позволили стабилизировать социально-экономическую ситуацию в Украине в связи со всемирным финансовым кризисом, а также рассмотреть проект государственного бюджета на 2009 год.

«Такие решения Верховной Рады не являются требованием только банкиров, экспертов или фракции БЮТ. Это - требование абсолютного большинства граждан, которые считают, что ради недопущения хаоса в Украине необходимы совместные действия всех ветвей власти», - считает Н.ТОМЕНКО.

В связи с этим, он отметил, что БЮТ будет убеждать все фракции парламента во вторник начать работу ВР с рассмотрения законопроектов, направленных на совершенствование финансовой политики государства, с обсуждения проекта бюджета на следующий год, определив антикризисные направления использования бюджетных средств, с урегулирования вопросов, касающихся валютного управления, демонополизации экономики и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, 9 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о прекращении полномочий Верховной Рады Украины 6-го созыва и о проведении внеочередных выборов 7 декабря.

14 октября Председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК не исключил, что Президент может на определенное время приостановить свой указ о роспуске парламента для того, чтобы принять законы, необходимые для проведения досрочных выборов.

«В том случае, если будет достигнуто политическое согласие, то я убежден в том, что можно договориться с Президентом сделать аналогичную модель 2007 года, где на один день приостанавливалось действие указа Президента, собирался парламент, голосовались все акты законодательства», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

При этом он не исключил, что в этот срок могут быть приняты и другие законы, необходимые для стабилизации ситуации в Украине в целом.