Онопенко говорит, что по логике Ющенко можно ликвидировать Украину

Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО заявляет, что сегодня в Украине сознательно и целенаправленно разрушается судебная система, которая является основой любой государственности.

Об этом председатель ВСУ говорит в своем заявлении по поводу ситуации, которая складывается в Украине с осуществлением правосудия, полный текст которого размещен на официальном сайте ВСУ.

По словам В.ОНОПЕНКО, сегодня Украина оказалась перед угрозой тотального уничтожения правосудия из-за очередного политического кризиса, когда в стране проявляется противоправное вмешательство в осуществление правосудия, откровенное игнорирование правовых принципов деятельности судов, втягивание их в политическую борьбу.

“Доказательство тому - захват зданий судов, блокирование их деятельности, различное давление на судей, физическое и другое препятствование деятельности судей, расправа над ними, ликвидация судов в политических целях. Чрезвычайная угроза этих действий заключается в том, что их организуют и совершают те, кто по своему статусу должен гарантировать соблюдение Конституции Украины, обеспечивать верховенство права законодательной деятельностью, осуществлять организационное руководство соответствующими судами на правовых принципах. Как следствие, сегодня в Украине сознательно и целенаправленно разрушается судебная система, которая является основой любой государственности”, - отмечает председатель ВСУ.

По словам В.ОНОПЕНКО, события последних лет и последних дней свидетельствуют о непонимании многими носителями политической власти в Украине аксиомы в отношении к роли и месту суда в демократическом государстве: суд — это высший арбитр в разрешении общественных конфликтов, последняя правовая инстанция, чьи решения должны базироваться на принципах справедливости и законности, а не на стремлении удовлетворить чьи-то политические, бизнесовые или узкочастные амбиции.

“К большому сожалению, отсутствие такого понимания толкает определенные властные и политические субъекты к недостойной практике политических расправ с судьями, чьи решения их не удовлетворяют. Они, в частности, достигают этого через освобождение судей от должностей путем грубого нарушения установленного законом порядка, на основаниях, не предусмотренных Конституцией и законами Украины. Таким образом игнорируется одна из основных гарантий самостоятельности судов и независимости судей, которая направлена на обеспечение справедливого правосудия - особый порядок назначения и увольнения судей”, - отмечает председатель Верховного Суда.

Констатируя легкость, с какой некоторые украинские высокопоставленные должностные лица и политические деятели игнорируют правовые принципы осуществления правосудия, В.ОНОПЕНКО отмечает: “Они уже не ограничиваются политической "расправой" и использованием репрессий в отношении конкретных судей, они взялись за ликвидацию "неугодных" судов. Фактически речь идет об уничтожении судебной власти как таковой и узурпации государственной власти. За этим - полный отход от права и возведение произвола в ранг государственной политики, отмена конституционных принципов функционирования государственных органов, изменение демократического режима государственного правления”.

Председатель ВСУ подчеркивает: “Сегодня по политическим мотивам ликвидирован окружной административный суд. Завтра «не такие» решения постановят апелляционный, высший, Верховный суды - что, будут ликвидированы и они и вообще отменено осуществление правосудия как функция государства? По такой логике можно ликвидировать парламент, правительство, Национальный банк или любой другой государственный орган. В конечном итоге - должность Президента Украины или Украину как государство”.

В.ОНОПЕНКО отмечает, что неправомерные вмешательства в осуществление правосудия и влияние на суд, от кого бы они не исходили, какие бы цели не преследовали, являются недопустимыми в принципе.

В то же время, по его словам, так же недопустимым является вынесение судьями заведомо неправосудных, а тем более заказных судебных решений, несмотря на их мотивацию. И то, и другое разрушает правосудие, государство, общество в целом.

Обращаясь к судьям, В.ОНОПЕНКО отметил, что только четкая и принципиальная позиция в отстаивании интересов правосудия, принятие справедливых и правовых судебных решений, неуклонное соблюдение закона могут оградить судебную систему от сплошного разрушения и обеспечить правопорядок и стабильность в государстве.

“Судья подчиняется только закону, никому не подотчетен и при осуществлении правосудия независим от любого влияния. Законами Украины предусмотрен достаточный правовой иммунитет судей от неправомерного влияния на них в связи с деятельностью, связанной с осуществлением правосудия”, - отметил В.ОНОПЕНКО.

В то же время он призвал органы судейского самоуправления, квалификационные комиссии, все судейское сообщество к нетерпимости к тем судьям, которые злоупотребляют своим статусом и полномочиями, своими действиями и решениями политизируют судопроизводство, принимают заведомо неправосудные и откровенно политически мотивированные судебные решения.