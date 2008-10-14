Кучме Украина уже напоминает республику батьки Махно

Бывший президент Украины Леонид КУЧМА советует премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО обжаловать указ Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов в Конституционном суде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

“По моему мнению, указ Президента Украины о роспуске парламента был абсолютно конституционным. Если у кого-то возникают сомнения, то пожалуйста - обжалуйте в Конституционном суде, пусть там рассматривают. А заниматься рейдерством, как это звучит в последние дни, в судебной ветви власти абсолютно недопустимо и несет угрозу для Украины в целом”, - отметил Л.КУЧМА.

Бывший президент отметил, что действия украинских политиков ему во многом непонятны, и Украина ему сегодня напоминает "республику батьки Махно". “В Украине существует такая власть, что непонятно, кому она принадлежит”, - заметил Л.КУЧМА.

На вопрос УНИАН, имел ли право Президент, в свою очередь, ликвидировать Окружной административный суд Киева, Л.КУЧМА ответил: “Сегодня многие такие поступки и со стороны Президента, и правительства непонятны, с ними должны разбираться специальные научные учреждения. Но это не мера: “Если вы так, то и я так”. Спешить с такими кардинальными решениями как реформирование судебной ветви власти в столице Украины - не совсем корректно”.

Как сообщал УНИАН, 10 октября Окружной административный суд Киева по иску БЮТ прекратил действие указа Президента «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов». Суд также запретил Центральной избирательной комиссии проводить какие-либо заседания, связанные с организацией внеочередных выборов в ВР.

13 октября Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом ликвидировал Окружной административный суд Киева. Этим же указом Президент с 14 октября создал Центральный окружной административный суд Киева в количестве 37 судей и Левобережный окружной административный суд Киева в количестве 22 судей.