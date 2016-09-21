Порошенко о тактике РФ в Украине и Сирии: сначала разжигает насилие, а потом становится "посредником"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Совета безопасности ООН высокого уровня по Сирии в Нью-Йорке.

«С глубоким чувством возмущения мы два дня назад узнали о варварской атаке против гуманитарного конвоя в Алеппо, это преступление произошло в дополнение к тому, что делает сирийский режим после однонедельного прекращения огня», - заявил он.

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По словам Порошенко, это является лишь явным подтверждением чувства безнаказанности, которое подпитывает сирийский конфликт.

«Это возмутительное отсутствие подотчетности, это пятно позора на Совете (безопасности ООН – УНИАН)», - считает президент Украины.

По убеждению Порошенко, «внешняя поддержка режима Башара Асада в Сирии, в частности от России, способствует в значительной степени сохранению ужасающего статус-кво и постоянному возобновлению насилия».

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По его словам, в Украине такие действия были целенаправленной политикой.

«Сначала разжигается столкновение, усиливается эскалация, а затем сторона превращается в посредника в процессе, а вместе с этим захватывается территория и навязывается определенное решение. Это очень напоминает то, что происходит с моей страной, которая также является полигоном для испытания Россией таких подходов», - подчеркнул Порошенко.