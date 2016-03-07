Военный корабль РФ отправился в Средиземное море для поддержки авиаударов в Сирии - СМИ

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на Минобороны РФ.

Согласно с командованием Черноморского флота, «Сметливый» пройдет проливы Босфор и Дарданеллы и присоединится к группе военных судов, которые уже находятся в регионе. В настоящее время на ротационной основе там находятся более 15 судов.

Главная задача, говорит российское командование – обеспечить поддержку с моря для авиаударов, которые российские самолеты наносят по Сирии. Летом, к флотилии должен присоединиться авианосец «Адмирал Кузнецов».

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Российские военные суда начали прохождение по проливам Босфор и Дарданеллы после сбития Турцией российского военного самолета в ноябре прошлого года. С того времени напряжение между странами продолжается. В декабре «Сметливый» совершил предупредительные выстрелы в направлении турецкого судна в Эгейском море для избежания столкновения. Российское руководство тогда назвало действия турков провокацией.