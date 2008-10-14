Кто применяет физическую силу в ЦИК - версия СБУ

В Службе безопасности Украины опровергают информацию некоторых народных депутатов от Блока Юлии Тимошенко о применении бойцами спецподразделения СБУ «Альфа» физической силы к депутатам от этой политической силы сегодня в помещении Центральной избирательной комиссии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.

«Ситуация разворачивается с точностью до наоборот», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, сегодня народные депутаты от БЮТ Олег ЛЯШКО и Андрей ПАВЛОВСКИЙ заявили, что спецподразделение «Альфа» в полном вооружении и люди из Управления государственной охраны утром заблокировали помещение ЦИК. По их данным, бойцы «Альфа» не дают возможности народным депутатам ни покинуть помещение ЦИК, ни зайти внутрь.

В свою очередь, депутат БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН утверждает, что бойцы спецподразделения «Альфа» в помещении Центральной избирательной комиссии нанесли телесные повреждения трем народным депутатам.