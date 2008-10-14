Госохрана усилила охрану всех судов Киева
10:51, 14 октября 2008Политика
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Гелетей не знает, где еще будут блокировать
Управление Государственной охраны усилило охрану всех судов города Киева.
Как пишет газета «КоммерсантЪ-Украина» (№183(768) от 14 октября), об этом сообщил глава Госохраны Валерий ГЕЛЕТЕЙ.
"Охрана усиливается в судах, но никто ничего не блокирует, мы занимаемся своими делами», – сказал он.
При этом, по словам В.ГЕЛЕТЕЯ, в связи с блокированием судов представителями некоторых политических сил "мы все работаем в усиленном режиме, потому что не знаем, где будет следующее блокирование, какого органа власти".
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