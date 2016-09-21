Украина потеряет украденные предыдущей властью активы, если их возвращение будет блокировать ВР - Гройсман

Об этом сказал, выступая в парламенте, премьер-министр Владимир Гройсман.

Он напомнил, что Кабмин внес на рассмотрение парламента обновленный проект закона о конфискации средств и рассчитывает на конструктивную и результативную дискуссию по законопроекту, а также дальнейшее его принятие.

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«Средства, которые были украдены, должны быть возвращены. Это наш долг. Я не представляю, кто возьмет на себя ответственность, если эти средства исчезнут», - сказал Гройсман.

Он также обратил внимание, что в целом объем украденных активов - около 40 миллиардов гривень. При этом в проект бюджета 2017 года заложено около 10 миллиардов гривень из этих денег.

«Но эти ресурсы - в размере 40 миллиардов гривен - должны быть потрачены на развитие экономики, повышение обороноспособности и повышение социальных стандартов», - подчеркнул глава правительства.