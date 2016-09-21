Порошенко попросил президента Латвии помочь вернуть Украине конфискованные €50 миллионов

07:49, 21 сентября 2016
Политика
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Президент Петр Порошенко попросил своего коллегу из Латвии Раймондса Вейониса поспособствовать возвращению Украине конфискованных его страной 50 миллионов евро.

president.gov.ua

Как сообщает пресс-служба украинского президента, в Нью-Йорке он провел встречу с Вейонисом.

Глава государства поблагодарил Латвии за последовательную поддержку предоставления украинцам безвизового режима, а также за поддержку политики санкций в отношении России за ее агрессию против Украины.

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Собеседники договорились усилить сотрудничество двух стран на международном уровне и в рамках международных организаций.

Кроме того, Порошенко обратился к Вейонису с просьбой содействовать расследованию украинскими правоохранительными органами дел в отношении представителей прежней власти и возвращению в Украину конфискованных латвийским правительством денег.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября суд Латвии конфисковал 50 миллионов евро в пользу государства в деле о хищении из госбюджета Украины и легализации средств через латвийские банки.

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