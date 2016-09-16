Латвия готова обсудить возврат конфискованных 50 миллионов евро - ГПУ

Об этом по результатам переговоров рассказал заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в эфире телеканала 112.

Латвийская сторона подтвердила, что эти деньги связаны с Украиной. Для того, чтобы начались переговоры, Украина должна доказать происхождение средств и тот факт, что они приобретены преступным путем.

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В прокуратуре Латвии заверили, что готовы сотрудничать с украинскими правоохранителями, чтобы установить принадлежность фирм и счетов, с которых взыскали деньги, к украинским чиновникам.

13 сентября суд Латвии конфисковал 50 млн евро в пользу государства в деле о хищениях из госбюджета Украины и легализации средств через латвийские банки.