Институт Горшенина проведет круглый стол об украинско-румынских отношениях
Круглый стол «УКРАИНСКО-РУМЫНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ в XXI веке: ДОБРОСОСЕДСТВО ИЛИ СОПЕРНИЧЕСТВО?» состоится 15 октября (среда) 2008 года в 11:00 в Киевском Институте проблем управления имени Горшенина.
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Ведущий – Константин Бондаренко, директор Института Горшенина.
УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА:
- ТАРАС ЧОРНОВИЛ, первый заместитель главы парламентского комитета по иностранным делам;
- ЛЕОНТИЙ САНДУЛЯК, первый посол Украины в Румынии;
- ДМИТРИЙ ЗАБОРИН, независимый журналист;
- Представители Министерства иностранных дел Украины и посольства Румынии в Украине.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Состояние украинско-румынских отношений сегодня.
2. Острые вопросы в отношениях. Остров Змеиный. Черноморсикй шельф.
3. Возможности и перспективы развития отношений. Сотрудничество в области экономики, культуры, экологии.
4. Украина на пути к НАТО.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).
Контакт: Елена Дьяченко, т. (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16.