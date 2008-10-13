Институт Горшенина проведет круглый стол об украинско-румынских отношениях

Круглый стол «УКРАИНСКО-РУМЫНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ в XXI веке: ДОБРОСОСЕДСТВО ИЛИ СОПЕРНИЧЕСТВО?» состоится 15 октября (среда) 2008 года в 11:00 в Киевском Институте проблем управления имени Горшенина.

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Ведущий – Константин Бондаренко, директор Института Горшенина.

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА:

- ТАРАС ЧОРНОВИЛ, первый заместитель главы парламентского комитета по иностранным делам;

- ЛЕОНТИЙ САНДУЛЯК, первый посол Украины в Румынии;

- ДМИТРИЙ ЗАБОРИН, независимый журналист;

- Представители Министерства иностранных дел Украины и посольства Румынии в Украине.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Состояние украинско-румынских отношений сегодня.

2. Острые вопросы в отношениях. Остров Змеиный. Черноморсикй шельф.

3. Возможности и перспективы развития отношений. Сотрудничество в области экономики, культуры, экологии.

4. Украина на пути к НАТО.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).

Контакт: Елена Дьяченко, т. (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16.