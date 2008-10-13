Люди Луценко не пускают журналистов в суд, где решают судьбу выборов

Подавляющее большинство журналистов, в том числе сотрудников информационных агентств, не допустили в судебный зал, в котором в 16.00 Апелляционный административный суд Киева начал рассмотрение жалобы Секретариата Президента на решение Окружного административного суда столицы о приостановке действия Указа Президента о назначении досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, сотрудники подразделения МВД по охране судов не пускают журналистов в здание суда, ссылаясь на якобы существующий список распорядителя суда, где неизвестно кем определено количество журналистов и СМИ, которые могут присутствовать на заседании суда.

Бойцы «Грифона» отказались по просьбе журналистов вызывать распорядителя суда.

О недопущении журналистов на судебное разбирательство проинформировано руководство Министерства внутренних дел Украины.