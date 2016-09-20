Бурбак: НФ настаивает не признавать российскую Думу после выборов в Крыму

Об этом заявил с трибуны парламента руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, передает пресс-служба партии.

"Мы должны отреагировать, мы как украинцы, на тот фарс, который состоялся в последние выходные в России - это выборы в так называемой Государственной Думы. Уверен, в этом парламенте есть большинство патриотов, хотя и присутствует российская агентура", - подчеркнул Бурбак.

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"Кремль проводил выборы на украинской территории. Но эти выборы стали сразу нелегитимными, потому что проводились на территории незаконно аннексированного Крыма, на территории украинского государства", - подчеркнул он.

Максим Бурбак отметил, что согласно проекту постановления, авторами которой являются депутаты "Народного фронта", Верховная Рада Украины не признает легитимность Государственной Думы и не признает проведенные выборы.

"Выборы в Думу России на оккупированных территориях Украины и Грузии – это пример циничного попрания прав человека и международного права", - подчеркнул руководитель фракции.

"Призываем Президента поднять вопрос на Генеральной Ассамблее ООН. Делегация Украины в ООН должно использовать все имеющиеся средства для международного непризнания незаконных парламентских выборов в России. Министерство иностранных дел должно провести такую же работу в других международных организациях, а также парламентских ассамблеях", - подчеркнул Максим Бурбак.