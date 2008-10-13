Томенко надеется, что Ющенко не будет толкать Тимошенко на преступление

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО надеется, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны не будет рассматриваться вопрос относительно финансирования избирательной кампании в обход решения ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН. (Сейчас под председательством Президента Виктора ЮЩЕНКО проходит заседание СНБОУ – УНИАН).

“Если на СНБОУ будет поднято решение о том, как финансировать выборы, тогда я, мягко говоря, не просто разочаруюсь, а буду считать, что у нас в СНБОУ собрались люди, которые ненавидят Украину”, - сказал он.

Н.ТОМЕНКО надеется, что на заседании СНБОУ будет рассматриваться единственный вопрос - относительно первоочередных мер по ликвидации последствий финансового кризиса в мире. “Если СНБОУ - это средство вынудить ТИМОШЕНКО отдать полмиллиарда на прихоти избирательные, то это ненормально”, - сказал он.

При этом вице-спикер отметил, что Кабинет министров не может без парламента принимать решение о выделении средств на проведение выборов, поскольку это является уголовным преступлением. “Выборы, по закону о выборах, финансируются отдельной строкой”, - сказал Н.ТОМЕНКО.