Гройсман представил фракции БПП проект госбюджета на 2017 год

Об этом сообщил лидер фракции Игорь Гринив на своей странице в Facebook.

«Премьер-министр Владимир Гройсман представил на заседании фракции проект госбюджета на 2017 год. Мы имеем первые результаты стабилизации в экономике государства и можем рассчитывать, что следующий год будет годом экономического роста», - написал депутат.

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«Мы должны, наконец, начать отдавать те долги, которые задолжали учителям, медикам. Восстановить дороги. Ведь эта проблема - на втором месте после войны на востоке Украины ", - подчеркнул Грынив.

По его словам, средства на финансирование этих направлений правительство заложило в госбюджет на следующий год.

Кроме того, добавил депутат, в смете 2017 года предусмотрены и расходы на укрепление обороноспособности Украины.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Кабинет министров Украины обнародовал проект государственного бюджета Украины на 2017 год.

Правительство заложило налоговые поступления в следующем году на уровне 588,024 млрд грн. В частности, налоги на доходы физических лиц и сборы составят 63,162 млрд грн, налог на прибыль предприятий - 57,280 млрд грн, рентная плата – 52,114 млрд грн, акцизный налог – 109,596 млрд грн.