Порошенко: работа украинской власти предотвратила еще одну волну беженцев в Европу

Об этом он сказал на заседании высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, посвященном увеличению потоков беженцев и мигрантов в мире.

«Наша самоотверженная работа позволила, в частности, предупредить возникновение еще одной существенной волны беженцев в Европу», - заявил Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что украинская власть последовательно демонстрирует приверженность необходимости обеспечения надлежащей социальной защиты перемещенных лиц.

По его словам, российская вооруженная агрессия вынудила около 1,8 миллиона украинцев искать новые дома.

Читайте такжеЗа минувшие выходные у побережья Италии спасены около 3400 мигрантов

«Внешняя агрессия и спонсируемый государством терроризм – именно они являются врагами человечества во многих уголках нашего мира. К сожалению, моя страна также пострадала от этой проблемы», - заявил он.

«Российская вооруженная агрессия вынудила около 1,8 миллиона украинцев искать нового дома в пределах страны. Таким образом Украина заняла место в первой десятке стран, имеющих внутренних переселенцев, но у нас есть обязательство защищать их всех», - добавил президент.

По его словам, государство создало соответствующие условия по обеспечению социальных потребностей внутренне перемещенных лиц, в частности в вопросах, касающихся образования, здравоохранения и занятости.