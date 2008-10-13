Ющенко отменил указ Кучмы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом признал утратившим силу Указ главы государства от 22 января 2001 года «Об создании местной милиции».

Текст документа от 10 октября 2008 г. обнародован официальном сайте Президента Украины.

Справка УНИАН. Президент Украины Леонид КУЧМА своим Указом от 22 января 2001 года постановил создать местную милицию, которая должна была создаваться органами местного самоуправления по общему представлению местных государственных администраций и исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов, согласованному с Министерством внутренних дел Украины, на базе подразделений дорожно-патрульной службы Государственной автомобильной инспекции Украины, патрульно-постовой службы и службы участковых инспекторов милиции и содержаться за счет средств местного бюджета.