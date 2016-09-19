Интерпол снял Богатыреву с международного розыска

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на директора Департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко.

По сообщению Украинского бюро Интерпола, которое было отправлено на имя адвоката Богатыревой Дмитрия Беляева, по состоянию на 2 сентября экс-министр охраны здоровья в международном розыске не значится.

В данном письме также указано, что соответствующее постановление от 24 февраля 2015 года "О выходе из соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью" с 24.08.2015 МВД Украины прекращено информационное взаимодействие с правоохранительными органами СНГ в рамках Межгосударственного банка данных, держателем которого является ФКУ "ГИАЦ МВД России".

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Следовательно, Украинское бюро Интерпола не может предоставить информации относительно межгосударственного розыска Богатыревой из-за отсутствия в Нацполиции Украины доступа к соответствующему банку данных.

Как известно, 21 октября 2014 Богатыреву объявили в розыск по Украине по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6.5 млн грн в 2012 году во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования.

По информации прокуратуры, Богатырева действовала "по предварительному сговору с группой лиц". В июле Печерский райсуд разрешил Генпрокуратуре применить к экс-министру здравоохранения процедуру спецрасследования, которая позволяет заочное осуждение.

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В августе 2015 года Генпрокуратура публично вызвала на допрос Богатыреву и экс-замминистра доходов и сборов Украины Андрея Игнатова. 9 января 2015 экс-министра объявили в международный розыск Интерпола. В то же время по состоянию на 19 октября карточки Богатыревой а также Азарова были закрыты.

Как объяснил пресс-секретарь МВД Артем Шевченко речь идет о том же случае, что и с Виктором Януковичем. "Они подали жалобы в комиссию по файлам и на время рассмотрения жалоб Интерпол приостановил доступ к их файлам", - отметил тогда Шевченко.