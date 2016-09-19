Аналитики подсчитали, сколько своих программных обещаний выполнили депутаты

Об этом по результатам аналитического исследования сообщила шеф-редактор аналитического портала «Слово и дело» Екатерина Питенина.

«Мы пришли к печальному выводу, что лишь одно из десяти обещаний народные избранники выполнили, то есть 9 из 10 обещаний остаются невыполненными», - сказала Питенина.

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Она также сообщила, что аналитики портала подсчитали, что фракция «Блока Петра Порошенко» из 11 обещаний выполнила 4, «Народный фронт» из 13 обещаний выполнила 6, «Самопомич» - из 33 выполнила 13, «Батькивщина» - из 33 выполнила 6, фракция Радикальной партии - из 20 обещаний выполнила 3, фракция «Оппозиционный блок» не выполнила ни одного обещания из 23.

«Мы не оцениваем качественную составляющую, исключительно арифметическую составляющую этого процесса», - добавила Питенина.

В свою очередь политолог, эксперт общественной организации «Слово и дело» Валентин Гладких отметил, что народные депутаты, избранные по мажоритарной системе, меньше выполняют свои обещания, чем депутаты, избранные по спискам партий.

«Депутаты, которые попадают в список, более ответственно относятся к выполнению своих обещаний, чем депутаты-мажоритарщики. Объяснить это можно довольно просто, поскольку большинство обещаний, которые дают депутаты, избранные по списку, - это обещания их политических сил, то есть это программные обещания. Депутат-мажоритарщик обречен найти гораздо больше аргументов для своего потенциального избирателя», - сказал Гладких.

Он отметил, что 90% обещаний, которые дали депутаты-мажоритарщики, не выполнены.

По словам Гладких, немало обещаний на выборах 2014 года были откровенно популистскими, в частности, обещание обеспечить возможность отозвать депутата или, например, отменить 90% разрешительных документов и согласований для строительства.

«В любом случае все проблемы начинаются с запроса избирателей. Пока запросы избирателей не станут более адекватными и будут носить рациональный характер, до тех пор не «повзрослеют» политики и будут рассказывать байки наподобие возвращения ядерного статуса, строительства великой украинской стены», - сказал Гладких.

По его словам, единственным критерием, по которому нынешний состав Верховной Рады лучше предыдущих, - это открытость.

«Сегодня любой журналист, общественный деятель, гражданин Украины может знать о деятельности Верховной Рады значительно больше, чем о деятельности предыдущих созывов парламента. Но результативность в измерении выполнения обещаний не стала лучше», - добавил Гладких.