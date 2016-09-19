В правительстве пообещали обнародовать меморандум о сотрудничестве с МВФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив, который представляет Кабмин на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов.

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"Мы только сейчас закончим официальный перевод текста, который должен быть завизирован согласно процедуре Советом директоров (МВФ), и по готовности он также будет опубликован", - сказал Кубов.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Украина получила средства третьего транша кредита в рамках программы с МВФ в размере эквивалента 1 млрд долл.

По данным Министерства финансов Украины, кредитные средства привлечены по ставке 3% годовых, ставка одноразовой комиссии за резервирование средств составляет 0,15%,∙ставка сервисного сбора - 0,5% от суммы транша.

15 сентября глава НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что в ближайшее время Фонд обнародует обновленный меморандум о сотрудничестве с МВФ.