Яценюк рассказал, за какой госбюджет готов голосовать НФ

Приоритетом номер один Арсений Яценюк назвал вопрос национальной безопасности и обороны: «Наша фракция будет голосовать только за тот бюджет, где расходы на национальную безопасность и оборону - не менее 5% - на уровне 129 миллиардов гривен».

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Вторым приоритетом для фракции является увеличение заработной платы для педагогических работников: «Речь идет о 30-процентном увеличении заработной платы для педагогических работников в Украине».

Арсений Яценюк отметил, что Правительство поддержало позицию министра образования и науки Украины, представителя «Народного фронта» Лилии Гриневич в этом вопросе.

Третий блок, по его словам, касается стипендий: «Сейчас вводится механизм академических и социальных стипендий. И позиция и нашего министра, и нашей фракции в том, чтобы увеличить объем академических стипендий. Для того, чтобы стимулировать наших студентов к учебе».

«Народный фронт» также выступает за увеличение объема академических стипендий на остро дефицитные специальности, в частности инженерные, технические и математические.

Третий приоритет «Народного фронта», подчеркнул Арсений Яценюк, - это строительство автомобильных дорог: «Ожидаем, что в текущем году около 1200 километров украинских дорог будут отремонтированы и построены».

«Общий объем бюджетного финансирования, который мы поддерживаем, - не ниже текущего года, 14 миллиардов гривен. Но при этом должны быть привлечены средства международных организаций. На данном этапе речь может идти о 700 миллионах долларов от Всемирного банка и других международных организаций, которые кредитуют реконструкцию и строительство украинских дорог», - подчеркнул лидер «Народного фронта».

Арсений Яценюк также подчеркнул, что фракция «Народный фронт» настаивает на продлении на следующий год так называемого таможенного эксперимента, чтобы дополнительные доходы с таможен направлялись местных бюджетов на реконструкцию и строительство дорог. Он отметил, что первый этап таможенного эксперимента завершается 1 января: «Уже сегодня около 2,5 миллиарда гривен дополнительно получено на строительство и ремонт дорог. Худшая Одесская область, другие области демонстрируют существенный прогресс».

Лидер «Народного фронта» отметил, что макроэкономические показатели, заложенные в проекте закона о Государственном бюджете, соответствуют реальным прогнозам: «3% роста валового внутреннего продукта и низкая инфляция на уровне 8% - это те параметры, которые мы можем достичь в 2017 году».

Для этого, подчеркнул лидер «Народного фронта», необходимо было пройти достаточно сложный процесс макроэкономической стабилизации: «В текущем году мы существенно уменьшили инфляцию. Ожидания инфляции на конец текущего года - от 12 до 14%. Объективно, это будет связано с тем, что принято решение о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Но убежден, что макроэкономические параметры инфляции будут выполнены до конца текущего года».

«Мы наконец продемонстрировали положительную динамику роста валового внутреннего продукта. И это в том числе благодаря сложной работе в течение последних 2,5 лет», - подчеркнул он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что в то время, когда страна была на грани банкротства, «мало кто верил, что Украина может продемонстрировать макроэкономическую стабильность». Однако подтверждением этой стабильности, сказал он, есть последнее решение Международного валютного фонда относительно выделения транша: «Речь не просто в транше. Транш является подтверждением того, что макроэкономические реформы, которые проводились в стране в течение последних 2,5 лет, сработали».

Позитивом лидер «Народного фронта» назвал то, что в следующем году фактически впервые за последние три года денежные доходы населения вырастут выше прогнозируемый уровень инфляции: «Прогнозируемый уровень инфляции составляет 8%, а денежные доходы населения вырастут на 10%». Арсений Яценюк также отметил, что в текущем году продемонстрирован рост денежных доходов населения: на 6% в мае и на 10% запланировано с 1 декабря.

«Нам дальше надо двигаться путем не просто стабилизации экономики, а по пути роста экономики», - добавил лидер «Народного фронта».

Арсений Яценюк отметил, что политические оппоненты «будут использовать закон Украины о Государственном бюджете в своих политических целях, поскольку непринятие закона о Государственном бюджете – это первый шаг к досрочным выборам»: «Никто из них не будет влезать в цифры закона о бюджете, а это в первую очередь математика. А все политические оппоненты будут пробовать політизовувати и срывать бюджетный процесс».

«Наша фракция обращается ко всем, кто действительно переживает за судьбу страны. Есть время на то, чтобы изучить закон о Государственном бюджете, внести свои адекватные предложения. Мы также его будем активно изучать. Что-то требует корректировки, это объективно. Но мы всегда принимаем закон о Государственном бюджете - как в позапрошлом, как и в прошлом году он выполнился. Никаких задолженностей по пенсиям, заработным платам, социальным выплатам. Никаких задолженностей по субсидиям. Это является доказательством того, что мы, несмотря на любые политические противостояния, делаем свою работу».

Арсений Яценюк сообщил, что Премьер-министр Украины будет присутствовать на сегодняшнем заседании фракции «Народный фронт» по поводу дискуссии о закон Украины о Государственном бюджете.

«Думаю, фракции коалиции в первую очередь должны поддержать Правительство, провести широкую дискуссию, изучить все дополнительные предложения. И до конца текущего года закон о Государственном бюджете должен быть принят», - подчеркнул он.

Арсений Яценюк выразил надежду, что партнеры по коалиции «будут активно поддерживать нашу позицию, активно поддерживать Правительство, которое они сформировали, и проводить откровенные и честные дискуссии по поводу того, какой должен быть бюджет, что необходимо дополнительно учесть и какие реальные параметры, возможно, необходимо откорректировать при окончательном голосовании», - подчеркнул лидер «Народного фронта».