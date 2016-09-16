Яценюк на YES: Запад должен пройти тест на собственные ценности

Об этом заявил лидер политической партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в пятницу, 16 сентября во время Тринадцатой ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) «Мир, Европа, Украина – штормы перемен».

Яценюк считает, что "Украина свой тест прошла – через революцию, через борьбу за нашу свободу, за невероятно сложные реформы, которые очень непопулярны в обществе и которые очень трудно объяснять, но другого пути нет, и через свое самоопределение. Мы четко заявили, что идем в Европейский Союз".

По словам лидера Народного фронта, Украина не является тестом для Запада, а базовые принципы: демократия, принцип свободы и верховенство права.

"Мы в Украине доказали, что мы демократическое государство: несколькими выборами – прозрачными и честными, сменой власти, свободой слова, реальной демократией, которая есть в стране...Мы боремся за свою свободу, в том числе против российской агрессии...Нам в Украине надо очень многое сделать, и последние конституционные изменения, которые предусматривают всеобъемлющую реформу украинского судейства, - это серьезный шаг вперед", - указал Яценюк.

Но, как он отметил, сейчас в мире появился четвертый принцип – принцип безопасности, что является очень важным, в первую очередь для Европейского Союза и для Украины, и для Запада в целом.

"Поэтому сейчас возникает вопрос, готов ли Запад пройти тест на собственные ценности. Сейчас для Европейского Союза чрезвычайно важный вопрос – продемонстрировать единство и очень четкую политическую волю", - подчеркнул Яценюк.

Лидер Народного фронта подчеркнул, что исповедование принципа игнорирования некогда привело к Второй мировой войне: «С такими государствами, как Россия, надо говорить очень четким языком жесткой дипломатиии и сильным оборонным сектором. С такими государствами надо говорить объединенным голосом - голосом всех столиц стран-членов Европейского Союза, голосом из Вашингтона и всех стран-членов НАТО, которому в том числе угрожает Российская Федерация. Она угрожает не только нам – она угрожает свободному миру».