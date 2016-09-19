В Европарламенте депутатам порекомендовали не ехать на Донбасс за два дня до официального визита

Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, визит депутатов Европарламента - членов парламентского комитета ассоциации, готовился еще с мая. Евродепутаты сами выразили желание посетить не только Киев, но и Донбасс.

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"И вот, за два дня до начала ПКА украинская сторона получила официальное письмо, что президент Европарламента и все главы политгруп и фракций (так называемая конференция руководителей Европарламента во главе с президентом ЕП) обсуждала предстоящий визит делегации своих депутатов в Украину и приняла решение ограничить официальную программу только Киевом из-за ситуации с безопасностью", - говорится в сообщении.

При этом трое евродепутатов все же решили поехать на Донбасс.

"У нас есть большие вопросы к нашим европейским коллегам: а как же вы настаиваете на проведении выборов на территориях, где вашим сотрудникам опасно находиться даже час? А как там будут находиться наблюдатели, молчу уже о безопасности избирательных участков...и вообще, РФ же гарантировала режим тишины...Очевидно, что это - двойные стандарты и мы будем говорить об этом на каждой международной встрече", - добавила Геращенко.