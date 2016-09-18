Швеция не признает выборы в Госдуму РФ в аннексированном Крыму
Маргот Вальстрём отметила, что осуждает проведение Россией выборов в Госдуму в аннексированном Крыму и не признает этот "выбор".
Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём заявила, что не признает выборы в Госдуму России в аннексированном Крыму.
Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщила на своей странице в Twitter.
"Осуждаем проведение Россией выборов в Госдуму в аннексированном Крыму. Не признаем этот "выбор" в Крыму", – подчеркнула Вальстрём.
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Как сообщал УНИАН, в оккупированном Крыму Россия проводит 18 сентября голосование на выборах в Госдуму.
На прошлой неделе Верховная Рада Украины обратилась к парламентам иностранных государств и международных организаций с просьбой воздержаться от участия в наблюдении за ходом выборов в Госдуму России в Крыму, а также призвала при любых обстоятельствах не признавать их результаты. Ряд стран уже осудили организованные Россией выборы на полуострове.
В Кремле заявили, что никак не будут реагировать на возможный отказ парламентов иностранных государств признать результаты будущих выборов на территории Крыма.
16 сентября президент Петр Порошенко на заседании СНБО заявил о продлении применения ограничений и расширение санкционного списка в отношении российских компаний и физических лиц, которые тем или иным образом причастны к нарушению территориальной целостности и суверенитету Украины.
Глава государства предложил, в частности, дополнить санкционный список лицами, которые будут участвовать в выборах в Госдуму России на территории оккупированного Крыма и включить в него тех, кто будет избран, членов избирательных комиссий, участников избирательного процесса.
Deplore Russia's holding of Duma elections today in illegally annexed #Crimea. Will not recognise those "elected" in Crimea.— Margot Wallström (@margotwallstrom) September 18, 2016