В самозваном крымском "избиркоме" отреагировали на перспективу своего уголовного преследования

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство "РИА новости".

"Именно такие ощущения я испытываю, когда слышу заявления господина Порошенко и еще определенных личностей, которые запугивают уголовными преследованиям, полным развалом и бедой в Крыму", — сказал Малышев.

Ранее президент Украины поручил дополнить санкционный список лицами, которые участвуют в "выборах" в Государственную Думу России на территории оккупированного ею Крыма, в том числе в него должны попасть и члены "избирательных комиссий".

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Напомним, ранее также заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что организаторы "выборов" Госдумы РФ в Крыму, которые в большинстве своем являются гражданами Украины, предупреждены об уголовной ответственности за свои действия.

Сегодня в России проходят выборы в Госдуму. При этом впервые они проходят и в оккупированном Россией Крыму, которая считает его своей составной частью. Из 450 депутатов 225 будут избраны по пропорциональной системе, при этом Крым также будет учтен при подсчете результатов и распределении мандатов. В свою очередь остальные 225 парламентариев должны быть избраны в одномандатных округах, 4 из которых находятся на оккупированной территории - 3 охватывают так называемую "Республику Крым", еще 1 - "город федерального значения Севастополь". Таким образом, большинство - 229 - депутатов Госдумы РФ будут избранными нелегитимно.