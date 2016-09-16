"Спасательный круг": МВФ предоставил Украине очередной транш кредита из политических соображений – TI

Об этом он написал в своем блоге «заслуживает Ли Украина новый транш?», сообщает пресс-служба Transparency International Ukraine.

«Если бы решение о предоставлении платежей формировалось на обычных условиях предоставления займа, то оно было бы отрицательным. И политика взяла верх, и Украине дадут еще один «спасательный круг», – считает Угас.

Читайте такжеВыделение МВФ очередного транша свидетельствует о восстановлении доверия к Украине - Гройсман

Он добавил, что украинская «правящая элита, скомпрометирована коррупцией», и отметил, что правительство страны не может чувствовать себя довольным.

«Украина будет оставаться уязвимой к коррупции и захвату власти, пока не наладит свою экономику и не покончит с безнаказанностью чиновников. Благополучие страны зависит от инвестиций. Но ни зарубежные, ни национальные инвестиции не потекут в Украину, пока судебные институты остаются слабыми, а коррупция является нормой», – подчеркнул Угас.

Как сообщал УНИАН, Украина получила средства третьего транша кредита в размере эквивалента 1 млрд долл. в рамках программы с МВФ.