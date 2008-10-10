Богатырева про СНГ, ВТО, свободную торговлю и проект Стратегии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЁВА приняла участие как уполномоченный представитель Украины на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке (Киргизская Республика).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе аппарата СНБО, в работе заседания также приняли участие 9 президентов стран - членов СНГ и премьер-министр Азербайджана. Не прислала на встречу своего представителя только Грузия.

В формате закрытого и пленарного заседания широкого круга стороны рассмотрели 21 вопрос. В ходе обсуждения пакета принципиальных и важных для взаимоотношений вопросов Украина подписала решение из 10 пунктов повестки дня, 6 из которых с замечаниями, и поддержала протокольное решение.

Основным вопросом, с которыми выступала украинская сторона, был вопрос №1 повестки дня о Стратегии экономического развития СНГ. Инициатором и основным разработчиком документа была украинская сторона.

Представляя документ перед Советом глав государств СНГ, Р.БОГАТЫРЁВА особо отметила, что «Украина рассматривает СНГ как один из важных механизмов реализации в рамках Содружества перспективных проектов в различных областях, прежде всего в сфере экономического сотрудничества».

Представитель Украины выразила убеждение, что нынешний главный приоритет – завершить первый этап по формированию Зоны свободной торговли и ее усовершенствование в соответствии с нормами и правилами ВТО.

Выступая перед уважаемым собранием, секретарь СНБОУ обратила внимание, что главный механизм реализации Стратегии заключается в Межгосударственной программе инновационного сотрудничества стран СНГ до 2020 года. «Мы считаем, что обеспечить стратегический эффект развития национальных экономик в современных условиях возможно путем перехода на инновационно-инвестиционную модель экономического развития… Именно это позволит повысить уровень глобальной конкурентоспособности национальных экономик стран Содружества», - отметила Р.БОГАТЫРЁВА.

Вторым по важности вопросом секретарь СНБОУ назвала инициированное Украиной еще в 2005 году, но так и не реализованное, предложение о создании системы энерготранспортных коридоров. Теперь, после того как эту тему определили ключевой Казахстан и Киргизская Республика, полномочный представитель Украины выразила надежду на активную реализацию проекта всеми заинтересованными сторонами.

По предложению Р.БОГАТЫРЁВОЙ, проект Стратегии экономического развития был принят с условием доработать и в дальнейшем утвердить на Совете глав правительств СНГ 14 ноября, который состоится в Кишиневе.

Отдельно Р.БОГАТЫРЁВА отметила актуальность Программы сотрудничества по противодействию незаконной миграции и пакета документов, направленных на институционное усовершенствование Содружества.

В следующем году с 1 января 2009 года председательствовать в Совете глав государств СНГ и во всех других высших органах Содружества впервые будет Республика Молдова. Сопредседателями на следующих заседаниях стран - членов Содружества будут президенты и представители высших органов Киргизской Республики и Российской Федерации.