Климкин о "дорожной карте" для Донбасса: ее нужно утвердить в "нормандском формате" с четкими требованиями к РФ

Об этом Климкин сказал в Лиссабоне на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Португалии Аугусту Сантушем Силвой, которую транслировал телеканал 112 Украина.

Климкин объяснил, что во время встречи в рамках "нормандского формата" нужно достигать настоящих результатов, а не просто встречаться. По его словам, реальным результатом может стать утверждение "дорожной карты", в которой необходимо зафиксировать последовательность шагов и гарантий того, что Россия будет прибегать именно к таким шагам".

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"Нам нужна "дорожная карта", которую бы одобрили все стороны "нормандской четверки", чтобы Россия не могла убежать и не выполнять свои обязанности, как это происходит сейчас", - подчеркнул министр.

При этом он сказал, что пока даты следующей встречи в "нормандском формате" не установлено.

Как отметил министр, сроки проведения следующей встречи надо определить путем проведения дискуссий.