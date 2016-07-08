НАБУ получило от правительства США технику и программное обеспечение

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"В рамках проекта «Развитие потенциала вновь созданных антикоррупционных органов в противодействии высокодолжностной коррупции в Украине» Отдел по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине предоставил Бюро компьютерное и серверное оборудование (50 компьютеров, 5 ноутбуков и др.), лицензионное программное обеспечение, устройства для печати, сканирования и копирования документов (32 мультифункциональные устройства), офисную оргтехнику (телефоны, факсы, уничтожители документов), а также офисную мебель для оборудования рабочих мест работников НАБУ", - говорится в сообщении.

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В НАБУ напоминают, что согласно Закону Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», источниками финансирования Бюро являются исключительно государственный бюджет и финансирование в рамках международной технической помощи.

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Как ранее сообщал УНИАН, о передаче правительством США технической помощи НАБУ для эффективной борьбы с коррупцией заявлял в начале июля посол США в Украине Джеффри Пайєтт. По его словам, меморандум между ФБР и НАБУ - это часть "большого пакета" помощи, которая поможет Украине бороться с коррупцией.