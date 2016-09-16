В Кабмине ожидаются новые кадровые решения: под угрозой отставки оказались два министра, СМИ назвали фамилии

Об этом сообщили несколько источников как в АП, так и в окружении президента, передает "Украинская правда".

"Я лично не знаю, откуда пошла история Авакова. Нам этого не надо", - сказал один из собеседников в АП.

Вместе с тем источники отмечают, что в Кабмине могут произойти некоторые новые кадровые решения.

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"Теперь все на своих местах. Могут возникнуть вопросы к Данилюку (министру финансов – Ред.). Заявлениями относительно стипендий он подставил, посмотрим, как пойдут дела с бюджетом. Так же может быть и по Насалику (министру энергетики – Ред.) - посмотрим, что будет с отопительным сезоном, как войдем в зиму. По выборам на своем округе он подставил", - сказал другой собеседник из окружения президента.

Раньше в НФ заявили, что дискредитационая кампания против одного из лидеров "Народного фронта", министра МВД Арсена Авакова, - это следствие жесткой позиции "Народного фронта" по борьбе с российской агентурой.