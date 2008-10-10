Ющенко сказал министрам Тимошенко, что надо собрать Кабмин вне очереди
15:29, 10 октября 2008Политика
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И как можно скорее...
|Андрей ГОНЧАРУК
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК сегодня на пресс-конференции.
«Я думаю, уже в начале следующей недели такое заседание должно состояться», - сказал А.ГОНЧАРУК.
По его словам, такое мнение Президент выразил на встрече с руководством Национального банка Украины, министрами экономического блока правительства, а также руководителями крупнейших коммерческих банков страны.
А.ГОНЧАРУК подчеркнул, что участниками заседания было принято решение делать такие встречи постоянными, с периодичностью в несколько дней.
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