Ющенко сказал министрам Тимошенко, что надо собрать Кабмин вне очереди

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает необходимым проведение внеочередного заседания Кабинета министров для рассмотрения ситуации в финансово-экономической сфере страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК сегодня на пресс-конференции.

«Я думаю, уже в начале следующей недели такое заседание должно состояться», - сказал А.ГОНЧАРУК.

По его словам, такое мнение Президент выразил на встрече с руководством Национального банка Украины, министрами экономического блока правительства, а также руководителями крупнейших коммерческих банков страны.

А.ГОНЧАРУК подчеркнул, что участниками заседания было принято решение делать такие встречи постоянными, с периодичностью в несколько дней.