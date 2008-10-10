ПР умыла руки: за последствия выборов пусть отвечают БЮТ и НУ

Инициированный Партией регионов проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины» относительно усовершенствования избирательных процедур предусматривает изменение порядка создания и формирования окружных избирательных комиссий, порядка изготовления бюллетеней, а также отмену 50% явки избирателей как обязательного условия легитимности внеочередных парламентских выборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом сообщила народный депутат (фракция Партии регионов) Елена ЛУКАШ в ходе брифинга в Верховной Раде Украины, на котором был представлен журналистам упомянутый проект закона.

Е.ЛУКАШ, которая является автором документа, убеждена, что без четких законодательных правил проводить выборы невозможно. «Если Верховная Рада выделяет из бюджета Украины более 400 миллионов гривен на выборы, то мы должны установить правила проведения этих выборов, которые позволят защитить голос избирателя», – сказала она.

По словам депутата, в проекте закона предлагается вернуться к старому способу формирования избирательных комиссий пропорционально представительству фракций. «Действующий закон о выборах народных депутатов говорит о том, что они формируются по принципу «коалиция-оппозиция», - отметила она, подчеркнув при этом, что в Украине «сейчас нет ни коалиции, ни оппозиции».

«Кроме того, если некоторые политические силы захотят изменить или уничтожить кворум в избирательных комиссиях путем отзыва своих представителей из комиссий, то комиссия не должна рассматривать эти вопросы до тех пор, пока эта политическая сила не внесет замену, то есть равноценного кандидата в члены избирательной комиссии. Таким образом будет сохраняться постоянный кворум», – заявила представитель Партии регионов.

Также Е.ЛУКАШ предлагает отменить избирательный порог, «то есть явку избирателей на выборы, который сейчас составляет 50%». «Эта норма прописана таким образом, что предполагает возможное обжалование результатов голосования как на участке, так и в округе, и в общенациональном округе… Эта норма не действует ни в законе о выборах Президента, ни в законе о выборах народных депутатов, ни в законе, который регулирует правоотношения при выборах в местные советы. Эта норма действует только в одном случае – при досрочных выборах в Верховную Раду Украины», – сказала депутат.

Кроме того, она считает, что при уточнении списков избирателей не должны учитываться данные, предоставленные Государственной пограничной службой и Государственной налоговой администрацией. «Как показала практика последних выборов, эти структуры не справились с поставленной перед ними задачей. Те странные данные, которые они предоставляли в окружные избирательные комиссии, абсолютно не решили проблему голосования отсутствующими в Украине гражданами, зато лишили права на голос тех, кто активно мигрирует внутри страны и за ее пределами», – сказала Е.ЛУКАШ, напомнив, что на прошлых досрочных выборах ВР не получили возможности проголосовать, в частности, мэр Донецка, ряд народных депутатов и многие другие граждане.

«Сегодня норма об обязательности предоставления Госпогранслужбой и ГНАУ данных о мигрирующих гражданах только вносит путаницу в избирательный процесс, и поэтому должна быть отменена», – считает представитель Партии регионов.

По ее мнению, также нужно менять заложенную в действующем законе о выборах народных депутатов норму о проведении госзакупок, поскольку Тендерная палата упразднена.

Депутат считает, что необходимо изменить порядок изготовления избирательных бюллетеней. «В том случае, если какая-либо политическая сила будет сниматься с регистрации в момент, когда печать бюллетеней уже идет, существует вероятность срыва выборов, потому что бюллетени уже не успеют перепечатать. Поэтому я вношу следующее предложение: если у нас появятся такие безответственные субъекты избирательного процесса, то бюллетени будут сохранены, а в списке напротив них будет поставлена печать «выбыл», – заявила Е.ЛУКАШ.

По ее словам, в законопроекте предложены также и другие небольшие технические изменения.

При этом депутат подчеркнула, что Партия регионов выступает против досрочных выборов. «Партия регионов возлагает всю ответственность за последствия этих выборов на представителей БЮТ и «Нашей Украины» во главе с Президентом. Именно эти люди, которые с 2004 года издеваются над украинским народом, в который раз не получив желаемого, ввергают страну в процесс досрочных выборов», – сказала она.

Е.ЛУКАШ также заявила, что ей непонятна реакция оппонентов на внесение упомянутого законопроект. Она считает, что своим поведением после внесения в повестку дня ВР вопроса о рассмотрении этого законопроекта БЮТ «продемонстрировал безответственность».

Как сообщал УНИАН, 9 октября в повестку дня Верховной Рады был включен вопрос о рассмотрении законопроекта о внесении изменений в закон о выборах, автором которого является народный депутат от Партии регионов Е.ЛУКАШ.

За такое решение проголосовали 228 из 432 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Решение, в частности, поддержали 20 народных депутатов от Блока Литвина, 40 членов фракции НУ-НС, 168 членов фракции Партии регионов.

Сразу после голосования по этому вопросу народные депутаты от БЮТ заблокировали трибуну и президиум парламента.