Геращенко рассказал о причине обысков у Кернеса и Добкина

Правоохранителями были собраны материалы о нарушениях законодательства со стороны чиновников мэрии. В частности, подставным лицам было передано более 600 га харьковской земли, сообщил Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

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"Относительно действий должностных лиц Харьковского городского совета и городских властей уже давно были собраны материалы о значительных нарушениях в земельной сфере, в частности с махинациями в выделении земли. Много лет в Украине действует законодательство, по которому землю необходимо было выделять через аукцион. Однако, находили лазейки, через которые процедуру обходили, выделили более 600 га харьковской земли на разного рода подставных лиц. После чего эта земля дальше реализовывалась на вторичном рынке. По данному случаю собраны материалы уголовного производства, которые позволили генпрокурору получить разрешение суда на проведение обыска. Если будет достаточно доказательств, по этому делу будут выдвигаться подозрения конкретным должностным лицам", - рассказал Геращенко.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на заявление главы ГПУ Юрия Луценко, обыски проводятся в помещениях, принадлежащих мэру Геннадию Кернесу и матери нардепа Михаила Добкина.