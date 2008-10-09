Томенко такой дембель не устраивает

Фракция БЮТ требует, чтобы Верховная Рада рассмотрела сегодня изменения в Бюджетный кодекс и проект государственного бюджета на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель председателя ВР, народный депутат от БЮТ Николай ТОМЕНКО.

Он отметил то, что сегодня парламент должен внести изменения в Закон «О государственном бюджете Украины на 2008 год» в части финансирования Пенсионного фонда, а также выплат сбережений граждан и финансирования армии.

Н.ТОМЕНКО отметил, что фракция БЮТ готова сегодня работать до 24-х часов и призывает к этому другие фракции парламента.

Он заявил: «Если Президент Украины или Ринат Леонидович (АХМЕТОВ - УНИАН), или другая живая классика - идеологи досрочных выборов - считают, что можно прожить без бюджета, то наша политическая сила считает, что это - преступление против народа».

По словам вице-спикера, «такой дембельський аккорд парламента был бы высоко оценен украинским народом».

Н.ТОМЕНКО добавил: «Наша фракция готова работать до 24-х часов». По его словам, только после рассмотрения Бюджетного кодекса на 2009 год, внесение изменений в бюджет на 2008 год и принятие бюджета на 2009 год фракция БЮТ готова “послушать инициаторов выборов в части внесения изменений в избирательное законодательство” и о внесении изменений в бюджет на текущий год в части финансирования выборов.

В то же время он отметил, что все эти вопросы являются делом инициаторов выборов. По его словам, именно инициаторы выборов должны четко сказать, за счет чего будут финансироваться выборы.

Н.ТОМЕНКО сообщил, что в 15 час. на совещании лидеров фракций парламента фракция БЮТ выразит свою позицию и будет настаивать на рассмотрении предложенных ею законопроектов в первоочередном порядке.