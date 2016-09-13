Среди советников Гройсмана нет Миллера, которого СМИ обвиняют в лояльности к РФ по делу Смоленской катастрофы - Кабмин

Как сообщили в пресс-службе правительства, информацию о том, что Миллер якобы является советником премьер-министра Украины, перепечатал ряд средств массовой информации.

"Официально информируем, что среди советников премьер-министра, штатных или внештатных, Ежи Миллера нет", - отмечается в сообщении.

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Как известно, после катастрофы самолета президента Польши Леха Качиньского под Смоленском 10 апреля 2010 года Миллер был председателем Комиссии по расследованию авиакатастроф государственной авиации. Именно на заседании комиссии под председательством Миллера было принято решение о передаче следствия россиянам.

Ранее 13 сентября польские СМИ заподозрили якобы нынешнего советника премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Ежи Миллера в лояльности к Российской Федерации по делу Смоленской авиакатастрофы.