У Ющенко напомнили Тимошенко, с чьих заявлений начался кризис

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство и Национальный банк к скоординированным действиям для предотвращения экономического и финансового кризиса.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, так прокомментировал позицию Президента Украины по поводу ситуации на финансовом рынке первый заместитель главы Секретариата Президента - представитель Президента в Кабинете Министров Александр ШЛАПАК.

Он с сожалением констатировал, что процессы, происходящие в мировой экономике, повлияли и на Украину.

Однако, заверил первый заместитель главы Секретариата, правительство и Национальный банк владеют всеми необходимыми рычагами, чтобы сохранять управляемость ситуацией. Эффективность их применения будет зависеть от согласованности действий этих двух институтов.

Комментируя заявление премьер-министра, которым она перекладывает ответственность за ситуацию на финансовом рынке на НБУ и Президента Украины, А.ШЛАПАК напомнил, что кризис осени 2004 года начался именно с таких безответственных заявлений высших должностных лиц государства и политиков. Он призвал к максимальной сдержанности в оценках ситуации в Украине, а также скоординированности действий между правительством и НБУ вместо громких заявлений.

Как отметил А.ШЛАПАК, в сегодняшней ситуации задание НБУ заключается в том, чтобы максимально сдерживать спекулятивные и панические настроения, принять необходимые решения для защиты прав вкладчиков, в том числе направленных на увеличение финансовых возможностей Фонда гарантирования вкладов. "Чрезвычайно важно, чтобы Национальный банк постоянно активно присутствовал на рынке, выходил с необходимыми интервенциями для стабилизации рынка в соответствии с решениями Совета Нацбанка. В отдельных случаях может понадобиться его быстрая реакция для предоставления необходимой поддержки отдельным банкам, как это уже было сделано", - отметил А.ШЛАПАК.

Правительство, добавил он, со своей стороны должно в первую очередь воздержаться от популизма в своих действиях. Президент ожидает от Кабинета Министров таких практических шагов, как пересмотр проекта государственного бюджета на 2009 год, в частности использование более реальной макроэкономической конструкции, максимальной экономии расходов и предусмотрения его бездефицитности, отметил представитель главы государства в Кабмине.

Также, по его словам, правительство должно пересмотреть свою экономическую политику в сторону поддержки экспортеров, а в случае необходимости - применить ограничения импорта потребительских товаров для того, чтобы исправить торговый баланс. Ведь его показатель ухудшается из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры на продукцию основных экспортных отраслей.

А.ШЛАПАК также посоветовал рядовым гражданам взвешенно реагировать на происходящие события. «Всегда те, кто поддавался панике, теряли», - напомнил он.

А.ШЛАПАК еще раз заверил, что у НБУ и Кабмина есть достаточные полномочия для преодоления негативных тенденций на рынке, и Президент держит эту ситуацию под личным контролем и в любом случае не допустит ситуации, которая привела бы к экономическим потерям украинских граждан.