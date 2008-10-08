На Кабмин приходили пять нардепов НУ-НС: говорят, на консультацию с Луценко

Cегодня на заседании Кабинета министров Украины, которое проходило в закрытом режиме, не рассматривались вопросы политического характера.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК после завершения заседания правительства.

Он подчеркнул, что на заседании рассматривались вопросы повестки дня, и заседание вел первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

Вместе с этим сегодня с утра перед заседанием правительства в здание Секретариата Кабмина прибыл ряд народных депутатов, в частности, Давид ЖВАНИЯ, Юрий КАРМАЗИН, Владимир СТРЕТОВИЧ, Тарас СТЕЦЬКИВ, Николай КАТЕРИНЧУК. Они покинули заседание до его завершения.

Депутаты заявили, что присутствовали на заседании, чтобы решить некоторые вопросы по своей депутатской деятельности, а также проводили консультации с лидером «Народной самообороны» Юрием ЛУЦЕНКО.