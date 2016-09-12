Экс-зам Саакашвили Гайдар решила отказаться от российского гражданства
17:32, 12 сентября 2016Политика
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Мария Гайдар решила отказаться от российского гражданства.
Гайдар отказывается от российского гражданства / yustas.livejournal.com
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.
Отмечается, что Гайдар обосновала свое обращение "вступлением в гражданство Украины и нежеланием жить и работать в России".
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Напомним, в 2015 году Гайдар стала заместителем губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Однако в мае 2016 года она покинула пост.
После этого Гайдар занимала пост внештатного советника Саакашвили.
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