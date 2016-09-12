"Коллега из Николаева": Сенкевич прокомментировал замечание Гройсмана из-за смс-переписки во время совещания (видео)

По его словам, находясь на совещании, он занимался очень важными для Николаева делами, передает 112 Украина.

"Некоторые из городских депутатов приехали и перекрыли полигон твердых бытовых отходов в Николаеве. Мне звонили, звонили, и потом я начал переписку - после того, как пятый человек позвонил. Николаев - один из лидеров по оформлению субсидий. Николаевская область на 100% выполнила, и об этом было заявлено на совещании", - заявил Сенкевич.

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Также Сенкевич заявил, что лично знаком с Гройсманом, но тот мог его не узнать через видеосвязь.

"Лично мне, если бы на совещании были люди, которые меня не слушают, тоже было бы не очень приятно, и я обязательно сделал бы замечание по этому поводу", - заявил он.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман запретил мэру Николаева Александру Сенкевичу переписываться при помощи мобильного телефона во время селекторного совещания.

Гройсман прервал выступление министра соцполитики Андрея Ревы, обратив внимание на "коллегу из Николаева".

"Николаев включите, пожалуйста. Коллега по левую руку, что это? Кто присутствует? Вы кто?" - заявил Гройсман, обращаясь к мэру Николаева Сенкевича.