Яценюк решил, что он - золотая середина?

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК называет себя независимым политиком в политическом конфликте Украины, то есть таким, который не стоит на ни одной из сторон – ни Президента, ни премьера.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Эвиане во время заседания рабочей группы на тему «Будет ли Европейский Союз самодостаточным с 27 или большим количеством стран-членов» на Мировой политической конференции, отвечая на вопрос ведущего: «На чьей вы стороне в украинской политике».

А.ЯЦЕНЮК сказал, что Европа имеет множество примеров ситуаций, которые относительно Украины принято называть нестабильностью. Он привел пример Бельгии, Франции, Венгрии и других стран, которые имели разные проявления политической нестабильности, чтобы в Европе нынешнюю ситуацию в Украине не считали исключительной.

А.ЯЦЕНЮК сказал, что раскол в украинском обществе - это, скорее, раскол между политиками, которые стремятся достичь определенных целей перед выборами.

Также во время выступления он отметил, что одобрительно относится к идее подписания договора об ассоциации с Европейским Союзом. «Прекрасное название договора, - сказал председатель ВР, - но нужны конкретные инструменты участия Украины в европейских органах, введение свободной торговли с Евросоюзом».

Кроме того, председатель Верховной Рады затронул вопрос необходимости смягчения визового режима Украины с ЕС. Также, по его словам, Евросоюзу нужны эффективные органы во многих сферах, в частности, в энергетике.

А.ЯЦЕНЮК отметил необходимость сделать шаги, «чтобы приблизить Украину к Европе». В то же время он сказал, что Украина должна пройти долгий путь, пока станет членом Евросоюза.

По его словам, Евросоюз будет более самодостаточным с 28, 29, 30 членами, чем с 27 (Евросоюз насчитывает 27 стран-членов).