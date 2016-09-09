Муженко о новом "пришитом" деле Кремля: "собаки лают", а Украина и ВСУ становятся сильнее

12:01, 09 сентября 2016
Политика
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Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко прокомментировал новое уголовное дело в России против военного руководства Украины.

фото: УНИАН

Соответствующую запись он сделал на своей странице в Facebook.

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"Собаки лают", а Украина и ее Вооруженные Силы становятся сильнее. Очередное уголовное дело возбужденное путинской Россией против меня, придает новые силы в борьбе с агрессором. Служу украинскому народу!", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении очередного уголовного дела против военного руководства Украины за якобы "геноцид" русскоязычных лиц на территории так называемой "ДНР".

Напомним, 24 августа в CK РФ уже заявляли о возбуждении уголовного дела против военного руководства Украины за якобы нарушение режима прекращения огня на линии разграничения с оккупированным Россией Донбассом.

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