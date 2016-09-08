Ривненский облсовет просит Порошенко повторно присвоить Бандере звание Героя Украины
Ривненский областной совет просит президента Петра Порошенко повторно присвоить почетное звание Героя Украины (посмертно) председателю провода Организации украинских националистов Степану Бандере.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение облсовет принял 8 сентября в ходе очередного сессионного заседания.
Читайте такжеВ Ривне вместо разбитой мемориальной стелы в честь Бандеры установили краеугольный камень (фото)
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облсовета, автором этого проекта стал заместитель председателя облсовета Алексей Бучинский.
Соответствующее представление депутаты обязали подать Ривненскую областную государственную администрацию.
За обращение проголосовали 53 депутата. Не приняли участие в голосовании 7 депутатов. Всего в Ривненском облсовете 64 депутата.
Читайте такжеВ Ривне разбили мемориальную доску Бандере - простояла всего 3 дня (фото)
Как сообщал УНИАН, 12 октября 2011 года Высший административный суд Украины окончательно отказал в возможности пересмотра дел о незаконности присвоения звания Героя Украины главнокомандующему УПА Роману Шухевичу и лидеру ОУН Бандере.
Звание Героя Украины Шухевичу было присвоено указом президента Виктора Ющенко от 12 октября 2007 года, а Бандере - 20 января 2010 года.