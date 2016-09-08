Ривненский облсовет просит Порошенко повторно присвоить Бандере звание Героя Украины

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение облсовет принял 8 сентября в ходе очередного сессионного заседания.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облсовета, автором этого проекта стал заместитель председателя облсовета Алексей Бучинский.

Соответствующее представление депутаты обязали подать Ривненскую областную государственную администрацию.

За обращение проголосовали 53 депутата. Не приняли участие в голосовании 7 депутатов. Всего в Ривненском облсовете 64 депутата.

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Как сообщал УНИАН, 12 октября 2011 года Высший административный суд Украины окончательно отказал в возможности пересмотра дел о незаконности присвоения звания Героя Украины главнокомандующему УПА Роману Шухевичу и лидеру ОУН Бандере.

Звание Героя Украины Шухевичу было присвоено указом президента Виктора Ющенко от 12 октября 2007 года, а Бандере - 20 января 2010 года.