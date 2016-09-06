В Черкассах во второй раз повредили памятный знак Бандере и Шухевичу (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, на постаменте, где размещены портреты Бандеры и Шухевича, вандалы написали синей краской слово «каты» (с российской буквой «ы» - УНИАН).

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Как сообщили в местной полиции, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты. Проводятся первоочередные оперативно-розыскные мероприятия.

Как сообщал УНИАН, в центре Черкасс усилиями местных активистов-националистов 10 августа появился памятный знак Степану Бандере и Роману Шухевичу. Активисты гранитный постамент раскрасили в патриотические красно-черные цвета. На камне золотой краской сделана надпись «Герои Украины» и нарисованы портреты Бандеры и Шухевича. Также установлены сделанные из металла два несколькометровых флага – Государственный флаг Украины и УПА (красно-черный).

По данным ряда СМИ, в ночь на 26 августа памятник облили неизвестной жидкостью.