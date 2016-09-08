ВР ввела институт наставничества над детьми-сиротами

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект №4784 проголосовали 247 народных депутатов из 352, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что наставничество – это добровольная безвозмездная деятельность наставника по предоставлению ребенку, проживающему в учреждении для детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, индивидуальной поддержке и помощи, прежде всего в подготовке к самостоятельной жизни.

Наставничество осуществляется, в частности, в определении и развитии способностей ребенка, реализации его интересов в профессиональном самоопределении; предоставлении ребенку доступной информации о его правах и обязанностях; формировании у ребенка практических навыков, направленных на адаптацию его к самостоятельной жизни – по решению бытовых вопросов, распоряжению собственным имуществом и средствами, получению образовательных, социальных, медицинских, административных и других услуг; формированию у ребенка навыков здорового образа жизни.

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Наставничество осуществляется по договору о наставничестве, который заключается между центром социальных служб для семьи, детей и молодежи по месту жительства ребенка, наставником и администрацией учреждения, в котором проживает ребенок.

Для заключения договора о наставничестве нужно согласие ребенка, если он достиг такого возраст и уровня развития, что может его высказать, а также письменное согласие ее родителей или других законных представителей.

Лицо, изъявившее желание стать наставником, до заключения договора о наставничестве обязано пройти курс подготовки по проблемам социальной адаптации детей и их подготовке к самостоятельной жизни по программе, утвержденной центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики по вопросам семьи и детей.

Отмечается, что наставник имеет право посещать ребенка по месту его жительства, обучения, лечения или оздоровления, а также с согласия ребенка и родителей или других законных представителей ребенка общаться с ребенком вне места его проживания, в том числе приглашать ребенка в свою семью в праздничные и нерабочие дни; оказывать ребенку помощь в получении дополнительных образовательных, социальных, реабилитационных, оздоровительных услуг; участвовать в обеспечении его одеждой, обувью, принадлежностями для обучения и развития и тому подобное.

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Наставник несет ответственность за нарушение им прав и законных интересов ребенка, причинение вреда его жизни и здоровью в соответствии с законом. В случае пребывания ребенка в семье наставника в праздничные и нерабочие дни наставник несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка, а также по возвращении ребенка к месту его проживания (учебы, лечения или оздоровления).

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.