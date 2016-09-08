Рада уволила 12 судей с оккупированных территорий Донбасса за нарушение присяги (список)
Верховная Рада Украины приняла постановление №4940 об увольнении судей.
Как передает корреспондент УНИАН, за каждого из 12 судей парламент голосовал отдельно и поддержал их увольнение.
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Как отметил председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич, говорится об увольнении судей, которые сейчас "незаконно отправляют правосудие в так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Постановлением предусматривается в связи с нарушением присяги судьи уволить с должностей судей апелляционного суда Донецкой области Юлию Безрученко, Наталью Ларину, Лилию Резникову и Людмила Стратейчук.
Также говорится об увольнении судей Донецкого апелляционного административного суда Валентины Яманко, Амвросиевского районного суда Донецкой области - Юрия Толока и Калининского районного суда города Горловки Донецкой области - Александра Клешнёва.
Кроме того, это судьи Никитовского районного суда города Горловки Донецкой области - Григорий Федько, Будённовского районного суда города Донецка - Валерия Таранёва, Донецкого окружного административного суда - Екатерина Наумова, Центрально-городского районного суда города Макеевки Донецкой области - Дмитрий Ерёмин и Марина Попшой.