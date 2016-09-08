Столтенберг: НАТО будет поддерживать Украину несмотря на критику со стороны РФ

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Тбилиси, передает Европейская правда.

"Россия критикует нашу поддержку Украины. Но Украина – независимое государство, и она попросила о поддержке. Это абсолютно законное право каждой страны просить о поддержке и получать ее. Поэтому нет причины для критики за то, что мы поддерживаем демократическое правительство", - сказал Столтенберг.

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Он напомнил, что НАТО оказывает Украине поддержку через ряд трастовых фондов в сфере логистики, управления, реформе военного сектора.

"Мы учредили комиссию Украина-НАТО, которая является платформой для нашего практического и политического сотрудничества. Но, конечно, всегда можно делать больше. Мы работаем с украинцами, какую еще поддержку мы можем оказать, политическую и практическую", - добавил он.

Столтенберг отметил, что одним из крупнейших достижений саммита в Варшаве было то, что НАТО сформулировало свою политику в отношении России, которая состоит в военном укреплении, но также включает политический диалог.

"По моему мнению, нет никаких противоречий между усилением обороны и диалогом. Наоборот, когда мы будем уверены в своих силах сдерживания, в своей обороне, тогда можем вести политический диалог с РФ. Мы должны вести диалог с РФ, потому что она остается нашим крупнейшим соседом и для того, чтобы избегать инцидентов, подобных тому, что произошел в Турции", - сказал генсек НАТО.