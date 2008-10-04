Тимошенко отменила свою рабочую поездку в Черновцы

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выразила соболезнования семьям 6 шахтеров, погибших в результате взрыва на шахте „Дуванная” ОАО „Краснодонуголь” в городе Суходольск Луганской области.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины, в связи с аварией на шахте руководитель правительства отменила свою рабочую поездку в Черновцы, где сегодня будут проходить торжественные мероприятия по случаю 600-летия города.

Как сообщал УНИАН, в 00 час. 45 мин. 4 октября в г. Суходольск на шахте „Дуванная” произошел взрыв метана, в результате которого погибли 6 горняков.

Правительство создало комиссию по расследованию причин этой трагедии.