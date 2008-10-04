Ющенко ввел в действие решения СНБО по Нафтогазу Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 сентября 2008 года «О ходе выполнения решения СНБОУ от 1 февраля 2008 года «О мерах по стабилизации финансового состояния Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и ситуации на рынке природного газа» и состоянии переговоров об условиях импорта российского природного газа для украинских потребителей».

Текст Указа от 3 октября 2008 года размещен на официальном сайте главы государства.

Контроль за выполнением этого Указа возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.