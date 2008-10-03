Герасимьюк в ПАСЕ увидела русского Чечетова

Народный депутат Украины от блока “Наша Украина – Народная Самооборона”, член украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Ольга ГЕРАСИМЬЮК отмечает, что Ассамблея смогла выдержать давление российской делегации, принимая резолюцию относительно российско-грузинского конфликта.

Об этом она заявила собственному корреспонденту УНИАН, комментируя одобренную 2 октября резолюцию ПАСЕ “Последствия войны между Грузией и Россией”.

“Россияне боролись за каждую запятую, проголосовали против этой резолюции, но резолюция была принята. Я считаю, что это были очень непростые дебаты”, - сказала депутат.

Она заявила, что положительно можно воспринять выписанные в резолюции призывы к отказу Россией от признания независимости Южной Осетии и Абхазии, четко выписанное требование о выводе войск из оккупированных грузинских территорий, требование о необходимости размещения новых миротворческих интернациональных сил.

Кроме того, О.ГЕРАСИМЬЮК отметила, что позитивом резолюции является также формирование парламентской группы, которая будет изучать ситуацию на территорию Грузии.

Говоря о решении ПАСЕ не лишать российскую делегацию полномочий во время нынешней сессии, украинский депутат отметила, что это решение временное.

“Сделано это только для того, чтобы оставить за столом переговоров собеседника. А в январе (на очередной сессии ПАСЕ – УНИАН) будет понятно, пошел ли этот собеседник на диалог”, - сказала О.ГЕРАСИМЬЮК.

Она также отметила, что впервые почувствовала в зале заседаний ПАСЕ атмосферу, которая чем-то напомнила ей атмосферу в украинском парламенте.

“Никогда (раньше – УНИАН) не было шумихи, махинаций, явно подставленных людей, которые разрабатывали определенные схемы, и никогда не было команд: голосуем за или против, к чему мы привыкли, когда видим Михаила ЧЕЧЕТОВА (депутат от Партии регионов – УНИАН) в зале. А такую приблизительно картину мы видели со стороны российской делегации”, - сказала член украинской делегации в ПАСЕ.

Она также допустила, что Россия пока не собирается реагировать на резолюцию ПАСЕ. “Они, кажется, не собираются ничего выполнять. А это еще раз говорит о необходимости мобилизации сил, в том числе для защиты нашего государства. Поскольку очень много говорилось в зале о том, что следующей может быть Украина”, - сказала О.ГЕРАСИМЬЮК.

Она также выразила сожаление, что не все парламентарии в Украине во время рассмотрения вопроса российско-грузинской войны находились на государственнических позициях.

Так, депутат отметила, что именно в день голосования на российских телеканалах “будто случайно” появились сюжеты, которые содержали антиукраинскую пропаганду.

“Речь шла о том, что Украина якобы замешена в незаконной торговле оружием. Например, Валерий КОНОВАЛЮК, возглавляющий комиссию, которая еще ничего не сделала публично, обнародовал цифры какие-то, которые он получил под грифом “секретно”, а фактически он разглашал государственные тайны. И об этом, я думаю, надо поднимать вопрос. Это беспрецедентно, и это позорно”, - сказала О.ГЕРАСИМЬЮК.

Как сообщал УНИАН, 2 октября ПАСЕ одобрила резолюцию “Последствия войны между Грузией и Россией” и рекомендации к ней.

В резолюции ПАСЕ осудила обе стороны за использование силы, а Россию также – за признание независимости Южной Осетии и Абхазии, и призвала к независимому расследованию событий, как во время военных действий, так и предшествовавших вооруженному конфликту.